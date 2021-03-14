Гянджинский автозавод намерен усилить сотрудничество с белорусскими предприятиями

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджане Андрей Равков совершил поездку в Гянджу, второй по величине город этой страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Баку.

Во время посещения Гянджинского автомобильного завода состоялась встреча Андрея Равкова с председателем Наблюдательного совета предприятия Ханларом Фатиевым и руководством завода. Был обсужден ряд вопросов дальнейшего сотрудничества в сфере промышленной кооперации между Гянджинским автозаводом и белорусскими предприятиями, а также возможности реализации совместных проектов.

На встрече белорусского дипломата с главой исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым обсуждена тематика межрегионального сотрудничества. Стороны отметили важность развития двусторонних связей в сфере промышленности, областях культуры и образования после снятия всех карантинных ограничений.-0-

Фото посольства Беларуси в Азербайджане