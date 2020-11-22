Глава МИД Беларуси: двойные стандарты недопустимы в отношениях между странами-соседями

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двойные стандарты недопустимы в отношениях между странами-соседями. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей заявил в интервью "Беларусь 1", стенограмма которого размещена на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

«Мы, конечно же, были удивлены ряду заявлений наших соседей, в первую очередь, в Литве и Польше, относительно ситуации в Беларуси. Нас удивило, что буквально на второй-третий день после президентских выборов очень резвые голоса в этих странах в первую очередь, стали уже предлагать ввести против Беларуси санкции, не разобравшись даже в той ситуации, которая на тот момент происходила в Беларуси», - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

«Мы комментировали уже в наших заявлениях политику руководящих кругов Польши, Литвы, да и других стран, - продолжил он. - Не хотелось бы повторяться, но хотелось бы просто напомнить, что, когда в свое время в германской прессе появилось несколько критических статей о Президенте Польши, из Варшавы последовала громкая отповедь о вмешательстве во внутренние дела, о недопустимости подобного вмешательства и так далее. А в отношении Беларуси со стороны Польши это приемлемо?».

Владимир Макей еще напомнил: «Премьер-министр Польши тоже, когда у них проходили демонстрации, связанные с запретом абортов, сказал, что на улицах происходят преступления против государства. А то, что в Беларуси происходит - это нарушение прав человека… Считаем, что подобного рода двойные стандарты недопустимы в отношениях между соседями. Со стороны Литвы также был сделан ряд недружественных заявлений».

Министр обратил внимание, что не только делаются заявления, но и предпринимаются конкретные шаги, связанные с явным вмешательством во внутренние дела Беларуси, что абсолютно недопустимо. -0-