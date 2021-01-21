Глава МИД Беларуси и посол России обсудили дальнейшее взаимодействие в Союзном государстве

Фото из архива
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрия Мезенцева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.
На встрече обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Речь шла о дальнейшем взаимодействии Беларуси и России в рамках Союзного государства, интеграционных объединений и международных организаций.-0-