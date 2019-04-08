Глава МИД Беларуси примет участие в сессии ЕЭК ООН

8 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 7-9 апреля посещает Женеву (Швейцарская Конфедерация). Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Запланировано участие министра в 68-й сессии Европейской экономической комиссии ООН, которая пройдет 9-10 апреля, белорусско-швейцарском бизнес-форуме, дискуссии высокого уровня по вопросам безопасности. Кроме того, состоятся встречи с исполнительным секретарем ЕЭК ООН Ольгой Алгаеровой, генеральным директором Отделения ООН в Женеве Майклом Меллером.

Министр также откроет белорусскую художественную выставку в женевском отделении ООН, посвященную 50-летию начала работы постоянного представительства Беларуси в Женеве.

Сегодня прошли переговоры Владимира Макея с исполнительным директором Объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) Мишелем Сидибе. "Владимир Макей на встрече подчеркнул важный вклад ЮНЭЙДС в усилия по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в Беларуси, в том числе через работу с Глобальным фондом для борьбы с СПИДом, туберкулезом и малярией, продолжающим участие в софинансировании государственных программ. Он также выразил надежду на сохранение конструктивного сотрудничества, что позволит нашей стране еще более эффективно противостоять проблеме в будущем", - сообщили в постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Исполнительный директор ЮНЭЙДС, который был с визитом в Минске в 2017 году, приветствовал успехи Беларуси в общественном здравоохранении, отметив его всеобщую доступность для населения и высокое качество, конкурирующие во многих областях с лучшими показателями развитых государств. Мишель Сидибе также подчеркнул, что Беларусь является региональным лидером в борьбе с ВИЧ/СПИД. В этой связи он акцентировал интерес ЮНЭЙДС к сохранению активной поддержки Министерством иностранных дел Беларуси развития международного сотрудничества в целях борьбы со СПИДом, включая использование и распространение международных практик, передового опыта и экспертизы, ведущих к расширению доступности медикаментов, сокращению путей передачи вируса.

Владимир Макей и Мишель Сидибе условились продолжить активное взаимодействие, главным результатом которого должно стать укрепление возможностей системы здравоохранения Беларуси в формулировании действенного барьера ВИЧ/СПИД и обеспечением необходимом набором услуг всех носителей ВИЧ-инфекции и больных СПИДом, включая противодействие стигме и дискриминации.

Министр сегодня также принял участие в панельной дискуссии высокого уровня "Безопасность для всех: взгляд и перспективы из Женевы".

В этот же день пройдет открытие белорусско-швейцарского бизнес-форума Doing Business in Belarus.-0-