Глава МИД Беларуси рассказал, как будет реализовываться соглашение о взаимном признании виз с Россией

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал журналистам, как будет реализовываться соглашение о взаимном признании виз с Россией, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается ратификации соглашения о взаимном признании виз с Россией, то вы знаете, что Президент подписал соответствующий указ, - отметил руководитель внешнеполитического ведомства. - Во время визита моего коллеги Сергея Викторовича Лаврова (министра иностранных дел РФ. - Прим. БЕЛТА) в Беларусь некоторое время назад мы обсуждали этот вопрос. Он заверил, что в ближайшее время аналогичные решения будут приняты и российской стороной".

Владимир Макей выразил надежду, что после принятия оперативного решения российской стороной состоится обмен соответствующими письмами, и после этого в течение 30 дней данное соглашение вступит в силу.

"Конечно же, я убежден, что после того, как мы справимся с этой пандемией, соглашение с Россией и соответствующее наше соглашение с нашими европейскими партнерами дадут свой эффект. И мы действительно увидим и увеличение транзита через Беларусь, и, надеюсь, рост туристического потенциала, бизнес-контактов и так далее", - сказал министр иностранных дел.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного Соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Данное соглашение было заключено 19 июня 2020 года в Минске, оно направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств Договора о создании Союзного государства. Документ определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России.

При этом документ не затрагивает категорию иностранцев, которые прибывают на территорию Беларуси по безвизовому порядку въезда.-0-