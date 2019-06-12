Глава МИД Беларуси считает деятельность Петера Деттмара конструктивной и сбалансированной

12 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высоко оценивает дипломатическую деятельность Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Беларуси Петера Деттмара и считает ее конструктивной и сбалансированной. Такую точку зрения глава МИД выразил сегодня на торжественном мероприятии по случаю завершения дипломатической миссии Петера Деттмара в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель внешнеполитического ведомства констатировал, что в жизни каждого дипломата наступает время, когда нужно попрощаться со страной, где появились друзья и любимые места. Он обратил внимание на важность того, что Петер Деттмар вместе с супругой восемь лет жил и работал в Беларуси - страну можно назвать его второй родиной. "Завершение его дипломатической миссии совпадает с завершением его служебной деятельности, и тогда вдвойне тяжело прощаться", - заметил министр.

Владимир Макей подчеркнул, что для Германии и Беларуси было удачей, что их отношения формировал такой высокопрофессиональный дипломат. Министр также сказал, что Беларусь с самого начала обретения независимости рассматривала ФРГ как своего ключевого партнера.

Глава внешнеполитического ведомства особо подчеркнул роль супруги посла ФРГ Ильки Деттмар, которая много сделала для осуществления дипломатической миссии, а также деятельности Минского международного клуба супруг послов. "Нам очень жаль прощаться с людьми, которые много сделали для двусторонних отношений и положительного имиджа Германии в нашей стране", - резюмировал Владимир Макей.

Он выразил надежду на то, что новый посол Германии будет проводить такую же конструктивную и сбалансированную линию, как это делал Петер Деттмар.-0-