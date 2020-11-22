Глава МИД Беларуси: усилия международных организаций надо сконцентрировать на противодействии общим вызовам и угрозам

22 ноября, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. Усилия международных организаций надо сконцентрировать на противодействии общим вызовам и угрозам. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы считаем, что международные организации, в первую очередь ООН, ОБСЕ, созданы для того, чтобы обеспечивать мир, стабильность, безопасность на нашем общем пространстве, - подчеркнул глава белорусского МИД. - И есть ряд общих вызовов и угроз, на которых мы должны сегодня сконцентрироваться. Это вопросы безопасности, начиная от замороженных конфликтов и заканчивая вопросами стратегических наступательных вооружений".

Владимир Макей также рассказал, что Беларусь намерена активно работать над дальнейшей реализацией тех инициатив, которые "почему-то оказались вот в этой ситуации забытыми нашими партнерами, а до этого все восторгались и поддерживали".

"Хельсинки-2" - инициатива, с которой выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко пару лет назад. Это и наши инициативы по борьбе с торговлей людьми, а также по созданию "цифрового пояса добрососедства", кстати, она перекликается с китайской инициативой, направленной на защиту баз данных и на предотвращение кибервойны", - подчеркнул министр.

По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, есть ряд важных, объединяющих вопросов общей повестки дня, над которыми надо действительно работать сегодня.

"Но если кому-то хочется заниматься такой негативной политикой, оставим это на их совести", - резюмировал министр.-0-