Глава МИД будет представлять Беларусь на мероприятиях в Брюсселе к 10-летию "Восточного партнерства"

4 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей будет представлять Беларусь на мероприятиях "Восточного партнерства", которые состоятся в Брюсселе 13-14 мая. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Прежде всего хотел бы подтвердить, что белорусская сторона получила приглашения в адрес Президента Беларуси на предстоящие мероприятия в Брюсселе в связи с десятилетием "Восточного партнерства", - отметил официальный представитель МИД. - Что касается уровня белорусской делегации, могу сказать, что участие Президента Республики Беларусь в них не планируется. Главой государства поручено министру иностранных дел представлять Беларусь на этих мероприятиях".

"Как мы уже неоднократно подчеркивали, Беларусь не просто заинтересована в полноправном участии в "Восточном партнерстве", но и самым активным образом вовлечена в реализацию этой инициативы, - сказал Анатолий Глаз. - Мы рассматриваем ее как неконфронтационный и прагматичный инструмент для развития диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Европейским союзом".

Пресс-секретарь МИД также обратил внимание, что по линии "Восточного партнерства" имеются определенные наработки и достижения. Вместе с тем потенциал инициативы, особенно что касается развития двусторонних белорусско-европейских отношений, еще далек от реализации.

"Надеемся, что уже в ближайшем будущем, по мере осуществления основных целей и задач "Восточного партнерства" как на многостороннем, так и двустороннем треках, будут сформированы условия, которые позволят провести полноценный визит главы государства в Брюссель", - заключил Анатолий Глаз.-0-