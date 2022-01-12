Глава МИД Казахстана выразил признательность ОДКБ за проведение миротворческой операции

12 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра - глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди выразил признательность ОДКБ за проведение миротворческой операции. Об этом говорится в сообщении на сайте ОДКБ по итогам состоявшейся сегодня в Нур-Султане встречи главы казахстанского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, сообщает БЕЛТА.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Республике Казахстан и об итогах прошедшей 10 января внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, - отмечается в сообщении. - Мухтар Тлеуберди проинформировал Станислава Зася о нормализации обстановки в стране и восстановлении конституционного порядка, а также о содержании выступления 11 января президента Касым-Жомарта Токаева в парламенте Казахстана. Казахстанской стороной выражена признательность Организации Договора о коллективной безопасности за проведение миротворческой операции".

"Миротворческий контингент ОДКБ выполнил свой мандат и завершает миссию в нашей стране", - цитируются в сообщении слова министра иностранных дел Казахстана.

В свою очередь Станислав Зась проинформировал о проведенной в формате ОДКБ работе по содействию в урегулировании ситуации в Казахстане. "Он выразил надежду на скорейшую ликвидацию последствий противоправных действий террористических, экстремистских и криминальных элементов", - подчеркнули в ОДКБ.

"Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству", - добавили в организации.-0-