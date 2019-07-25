Глава МИД Латвии отметил доверительный и открытый характер взаимоотношений с Беларусью

25 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс отметил доверительный и открытый характер обсуждения вопросов белорусско-латвийской повестки дня. На это глава МИД Латвии обратил внимание на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД Латвии сказал о позитивной атмосфере двусторонних отношений в политической, экономической сферах, в рамках "Восточного партнерства" и региональной безопасности. По его словам, удалось выработать соответствующий формат сотрудничества, когда имеется высокий уровень взаимного доверия. В числе позитивных моментов министр назвал обмен информацией в военной сфере и обмен наблюдателями во время учений в Беларуси и Латвии.

Эдгар Ринкевичс также обратил внимание, что имеется много вопросов, которые Беларусь и Латвия открыто обсуждают, в том числе и те, по которым есть разногласия.

Он выразил уверенность, что переговоры в Минске будут результативными и дадут хороший импульс для дальнейшего развития белорусско-латвийского сотрудничества.-0-