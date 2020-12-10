Глава МИД: мы хотели бы видеть объективную оценку происходящего внутри и вокруг Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На встрече с послами ЕС, которая состоялась в МИД 9 декабря, по их инициативе обсуждались и вопросы внешнего посредничества при урегулировании ситуации в Беларуси. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Обсуждали по инициативе наших европейских коллег и вопросы, связанные с внешним посредничеством при урегулировании ситуации в Беларуси. Мы четко довели нашу позицию и критерии, по которым могло бы осуществляться взаимодействие с ОБСЕ и некоторыми другими партнерами", - подчеркнул Владимир Макей.

При этом министр сказал, что Беларусь "приветствует назначение на пост генерального секретаря ОБСЕ уважаемого европейского политика госпожи Хельги Шмид".

"Мы в прошлом продуктивно и активно работали, - сказал Владимир Макей. - Но на этом этапе мы не видим никакой добавленной стоимости этого внешнего посредничества и пока не намерены откликаться на предложения наших партнеров. Тем более что все международные механизмы, которые сегодня вовлечены в критику Беларуси, находятся под влиянием западных структур".

Владимир Макей рассказал, что на это также обращалось внимание во время состоявшейся встречи с послами ЕС. "И мы не можем доверять, скажем так, результатам деятельности этих международных инструментов, механизмов в силу их заангажированности. Мы хотели бы видеть объективную оценку происходящего внутри и вокруг Беларуси", - заявил глава белорусского МИД.-0-

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