Глава МИД Никарагуа посетит с официальным визитом Беларусь 18-19 октября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Роналдо Монкада Колиндрес 18-19 октября посетит с официальным визитом Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей проведет переговоры со своим коллегой из Никарагуа. По итогам встречи ожидается подписание двусторонних документов. Затем министры сделают заявления для прессы.

Это будет не первая встреча двух дипломатов. Как сообщалось, Владимир Макей и Денис Роналдо Монкада Колиндрес провели беседу 22 сентября на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН. Министры обсудили вопросы политического и торгово-экономического сотрудничества. Дипломаты отметили высокий уровень взаимной поддержки на международной арене.

"Особое внимание уделено развитию экономических связей между государствами, активизации работы совместной белорусско-никарагуанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и повышению интенсивности контактов по линии внешнеполитических ведомств", - сообщала пресс-служба МИД Беларуси.-0-