Глава МИД Венгрии: отношения Беларуси и ЕС не должны отравляться санкциями

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Европейского союза не должны отравляться санкциями. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Минске с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь готова содействовать развитию отношений с Венгрией - Макей Глава белорусского МИД отметил позитивную динамику взаимной торговли между странами и выразил надежду, что она продолжится в будущем.

По словам Петера Сийярто, Венгрия заинтересована в укреплении отношений между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, и здесь Беларусь является своеобразным мостом, особенно в период ее председательства в ЕАЭС.

"Также Беларусь является важным партнером Европейского союза. Партнерство строится на диалоге, а не санкциях. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы отношения между Европейским союзом и Беларусью не отравлялись санкциями", - заявил министр.

Он отметил, что венгерская сторона призывает органы Европейского союза до июня ратифицировать соглашения с Беларусью об облегчении визового режима и реадмиссии. "Мы считаем, что процесс подписания этих соглашений был достаточно медленный. Мы также считаем неправильным то, что в этом переходном периоде граждане Беларуси должны платить больше за шенгенскую визу", - сказал Петер Сийярто.

Оценивая белорусско-венгерские отношения, министр отметил, что они основываются на взаимном доверии и уважении. "Не наша задача выражать мнение касательно внутриполитических вопросов в Беларуси. Мы всегда понимаем и уважаем решения белорусского народа. Наша цель - и в дальнейшем развивать двусторонние отношения", - обратил он внимание.-0-