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14 ноября 2019, 13:22

Глава миссии наблюдателей от ШОС: обеспечим широкий репрезентативный срез по выборам

Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная миссия наблюдателей от ШОС на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь - обеспечить максимально широкий репрезентативный срез избирательного процесса. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии Се Сяоюн после возложения цветов к стеле "Минск - город-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прибыли по приглашению МИД Беларуси для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами, - сказал Се Сяоюн. - С 13 по 18 ноября проводим широкую наблюдательную миссию в таких крупных городах, как Минск, Брест и Могилев, а также в населенных пунктах этих регионов. Таким образом, наша цель - обеспечить максимально широкий репрезентативный срез избирательного процесса".

Он отметил, что сегодня состоялась встреча с главой Центризбиркома, знакомство с подготовкой к выборам. "Вчера и сегодня мы сами наблюдали некоторые моменты этой подготовки. И нет никаких особых замечаний, все идет нормально", - пояснил глава миссии.

Всего ЦИК аккредитовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва более 1 тыс. международных наблюдателей, в том числе 17 от ШОС. По словам Се Сяоюна, это представители органов законодательной, исполнительной власти, избирательной системы государств - членов организации.

После возложения цветов к стеле гости ознакомились с экспозицией Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Се Сяоюн отметил, что китайский народ тоже понес немалые потери, воюя на восточном фронте с японскими милитаристами. "Важно помнить уроки истории, чтобы сохранять мир на земле", - подчеркнул он.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны имеют статус государства - наблюдателя при ШОС, в их числе Беларусь, которая получила этот статус в 2015 году.-0-

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