Глава представительства ЕС пообещал работать над улучшением отношений с Беларусью

12 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Новый глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель пообещал в этой должности работать над улучшением отношений с Беларусью. Об этом он заявил журналистам перед церемонией вручения верительных грамот Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Моя цель, чтобы наши отношения становились еще лучше", - сказал глава представительства ЕС.

Дирк Шубель признался, что рад своему назначению в Беларусь. Он хорошо знает регион, так как ранее руководил представительством ЕС в Молдове, возглавлял отдел по двусторонним отношениям со странами "Восточного партнерства" Европейской службы внешних связей, являлся главой отдела России Европеейской службы внешних действий.

"Очень рад быть здесь, в Беларуси. Мы очень хорошо работали последние 4-5 лет. Думаю, что наши отношения складываются очень хорошо. Мы вместе работаем интенсивно, и, надеюсь, мы преуспеем в этом в следующие 4-5 лет", - отметил глава представительства ЕС.-0-