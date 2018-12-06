Главы государств ЕАЭС учредили медаль за вклад в развитие союза

6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Главы государств - членов ЕАЭС сегодня на саммите в Санкт-Петербурге утвердили медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза", передает корреспондент БЕЛТА.
Решение о награждении граждан, внесших значительный личный вклад в развитие союза, будет принимать Высший Евразийский экономический совет по ходатайству одного из его членов либо члена Совета Евразийской экономической комиссии, председателя Коллегии комиссии, а также председателя Суда ЕАЭС.
Деньги на изготовление медалей будут выделяться из бюджета организации.-0-
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