Главы государств ЕАЭС учредили медаль за вклад в развитие союза

6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Главы государств - членов ЕАЭС сегодня на саммите в Санкт-Петербурге утвердили медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза", передает корреспондент БЕЛТА.

Решение о награждении граждан, внесших значительный личный вклад в развитие союза, будет принимать Высший Евразийский экономический совет по ходатайству одного из его членов либо члена Совета Евразийской экономической комиссии, председателя Коллегии комиссии, а также председателя Суда ЕАЭС.

Деньги на изготовление медалей будут выделяться из бюджета организации.-0-