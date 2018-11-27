Главы государств ЕАЭС встретятся в начале декабря в Санкт-Петербурге

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести в начале декабря в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян по итогам заседания Евразийского межправсовета в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"На межправсовет мы выносим вопросы, которые требуют согласования позиций национальных правительств и по которым разворачиваются острые дискуссии. Самое главное - нам удалось достичь соглашений, как мы будем продвигать вопросы, которые сегодня остро обсуждались. Часть вопросов будет подготовлена, и мы доложим итоги президентам на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в начале декабря в Санкт-Петербурге", - отметил Тигран Саркисян.

"Сегодня была очень плодотворная работа, которая нам позволит существенно продвинуть наш интеграционный проект", - резюмировал председатель Коллегии ЕЭК.

По итогам сегодняшнего заседания подписано более 10 распоряжений - о разработке концепции применения специальных режимов ("регулятивных песочниц") при реализации цифровой повестки ЕАЭС, утверждении программы мероприятий к празднованию 25-летия евразийского проекта и 5-летия подписания Договора о ЕАЭС, совместных прогнозах развития АПК и другие.-0-