Главы государств ОДКБ приняли решения по усилению миротворческого потенциала организации

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности сегодня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ приняли решения по усилению миротворческого потенциала организации. Об этом сообщил журналистам по итогам состоявшегося в онлайн-формате саммита генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одобрен ряд документов, важных для нашей деятельности в разных сферах, - сказал Станислав Зась. - Это несколько документов по развитию нашего миротворческого потенциала, дальнейшим шагам по подключению к миротворческой деятельности ООН. В том числе внесение изменений в базовое соглашение: главы государств согласились с тем, что мы дальше применяем схему с ООН через координирующую организацию, через координирующее государство ОДКБ, которое будет заниматься от имени нашей организации включением нашего миротворческого потенциала в операции ООН".

По словам генсека, на сессии определена также базовая организация ОДКБ по подготовке миротворческого потенциала с учетом стандартов и особенностей ООН. "Уточнен состав миротворческих сил с целью повысить привлекательность нашего миротворческого контингента именно для участия в ООНовских операциях, - отметил он. - В частности, очень востребованы сейчас в ООНовских миротворческих операциях медицинские подразделения. И мы сейчас включаем в состав нашего миротворческого контингента медицинский отряд, который будет формироваться на базе госпиталя им.Бурденко".

Кроме того, главы государств рассмотрели блок вопросов, касающийся Коллективных сил ОДКБ, в том числе плана подготовки войск в 2021 году. "Одобрены соглашения о материально-техническом и медицинском обеспечении и еще ряд других документов", - добавил Станислав Зась.-0-