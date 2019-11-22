Главы государств ОДКБ встретятся 28 ноября в Бишкеке

22 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности с участием глав государств ОДКБ пройдет 28 ноября в Бишкеке, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Ряд вопросов, в частности, международную и региональную безопасность, ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе, - отметил пресс-секретарь. - Пленарное заседание СКБ будет с участием министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ".

Накануне, 27 ноября, запланировано совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, на котором предполагается обсудить около 20 вопросов - большинство из них затем будет вынесено на сессию Совета коллективной безопасности.

"Планируется принятие заявления Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности, - проинформировал пресс-секретарь. - С информацией о реализации решений предыдущей сессии Совета коллективной безопасности и уставных органов ОДКБ в межсессионный период также выступит исполняющий обязанности генсекретаря организации Валерий Семериков".

Как ожидается, будет подписан план коллективных действий государств - членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы, предусматривающий тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам. "Он был разработан, исходя из принципиальной позиции ОДКБ по формированию широкой международной антитеррористической коалиции, - пояснил Владимир Зайнетдинов. - Документ согласован на майских заседаниях в Бишкеке и выносится на рассмотрение СКБ".

В повестку дня Совета коллективной безопасности включен также проект СКБ ОДКБ о перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. "Планируется также принятие решений СКБ, касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, в положение о Совете коллективной безопасности организации, а также в правила процедуры органов ОДКБ, - проинформировал пресс-секретарь. - На рассмотрение будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей организации, в частности, проект положения о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ. Будет рассмотрен и вынесен на подписание проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, который предусматривает внесение изменений в положение об операции постоянного действия государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ")".

Кроме того, планируется утвердить план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассмотреть бюджет ОДКБ на 2020 год.

"С учетом председательства Российской Федерации в ОДКБ в 2019-2020 годах ожидается, что Президент России Владимир Путин объявит приоритеты России в следующем межсессионном периоде", - добивал пресс-секретарь.

Всего в повестку дня заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ включено 17 вопросов.-0-