Главы государств СНГ приняли совместное заявление в связи с 75-летием создания ООН

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы государств - участников СНГ приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины создания Организации Объединенных Наций, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ принят по итогам состоявшегося 18 декабря заседания Совета глав государств СНГ, которое проходило в формате видеоконференции. В заявлении говорится, что ООН является универсальным инструментом коллективного поиска ответов на вызовы и угрозы современности, а также подтверждается приверженность дальнейшему укреплению центральной координирующей роли организации в обеспечении мира и безопасности на нашей планете.

В документе содержится призыв к повышению взаимного доверия как на региональном, так и на глобальном уровнях, к развитию всестороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества мирового сообщества, а также достижению общей и устойчивой безопасности с учетом законных интересов всех государств.

Страны Содружества поддержали цели многостороннего сотрудничества в области сохранения международного мира и безопасности, содействия устойчивому развитию и уважению прав человека и основных свобод.

Лидеры стран также отметили необходимость развития сотрудничества между Содружеством Независимых Государств и Организацией Объединенных Наций по актуальным международным проблемам, которые представляют обоюдный интерес.

Как планируется, Узбекистан, который председательствует в СНГ в этом году, распространит текст совместного заявления в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В 2021 году председательство в СНГ переходит к Республике Беларусь. Данное решение было поддержано всеми участниками заседания Совета глав государств СНГ.-0-