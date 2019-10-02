Главы государств СНГ в Ашхабаде рассмотрят вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проект повестки дня заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится в Ашхабаде 11 октября, внесен вопрос о программе сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Документ вносится Советом руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. Его проект предполагается рассмотреть на заседании Совета министров иностранных дел Содружества 10 октября. "Проект программы сотрудничества стран Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы станет уже восьмым по счету аналогичным документом, принимаемым в рамках СНГ. Ныне действующая программа рассчитана на 2017-2019 годы", - рассказали в пресс-службе.

Целью проекта программы является дальнейшее совершенствование взаимодействия государств, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ в данном направлении. Комплекс мер, предусмотренных программой, основывается на положениях Договора о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с терроризмом и Концепции сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

При разработке программы учитывались общепризнанные принципы и нормы международного права, международные обязательства государств Содружества и их национальное законодательство, а также состояние, тенденции и динамика развития обстановки в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на территориях стран СНГ и в мире.

Ожидается, что принятие программы будет способствовать дальнейшему эффективному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и экстремизмом.-0-