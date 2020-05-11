Главы МИД Беларуси и Австрии обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.
Беседа состоялась по инициативе австрийской стороны. Обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Беларуси в Австрию в ноябре 2019 года.
"Стороны подчеркнули необходимость консолидации международных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отмечена важность извлечения правильных уроков из нынешнего кризиса, восстановления и укрепления полномасштабного международного диалога", - проинформировали в МИД.-0-