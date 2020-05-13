Главы МИД Беларуси и Азербайджана подчеркивают важность сохранения сотрудничества на фоне пандемии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важность сохранения и дальнейшего развития, несмотря на пандемию, торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном подчеркнули министры иностранных дел двух стран Владимир Макей и Эльмар Мамедъяров во время телефонного разговора, который состоялся сегодня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Руководители внешнеполитических ведомств затронули вопросы двусторонних отношений, с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога. "Подчеркнута важность сохранения и дальнейшего развития, несмотря на пандемию, торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Затронуты вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов в транспортно-логистической и энергетической сферах", - проинформировали в МИД.

Во время разговора речь шла также о ситуации в мире. Министры обменялись мнениями о мерах, принятых странами для борьбы с распространением COVID-19, и подчеркнули важность международного сотрудничества и солидарности в этом вопросе.

Владимир Макей и Эльмар Мамедъяров коснулись вопросов сотрудничества и согласованных действий в международных организациях, включая ООН и СНГ, а также отношений с Европейским союзом, в том числе в рамках "Восточного партнерства". Кроме того, они обсудили график будущих двусторонних контактов на различных уровнях. "Достигнута договоренность об их продолжении после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса", - резюмировали в МИД.-0-