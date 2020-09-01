Главы МИД Беларуси и Канады обсудили перспективы взаимодействия

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе канадской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Как рассказали в МИД, собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси. Владимир Макей проинформировал о конкретных фактах внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываться на различных источниках информации.

"Стороны также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия", - добавили в пресс-службе.-0-