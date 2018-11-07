Главы МИД Беларуси и Кыргызстана подтвердили намерение активизировать двустороннее сотрудничество

7 ноября, Астана /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь настроена на конструктивное и продуктивное сотрудничество с Кыргызстаном. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече в Астане с главой внешнеполитического ведомства Кыргызстана Чингизом Айдарбековым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Политический диалог у нас развивается, и очень активно. Наши руководители много раз встречались в разных форматах, и я знаю, что Александр Григорьевич (Президент Беларуси Александр Лукашенко. - Прим. БЕЛТА) очень высоко ценит общение со своим коллегой (Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. - Прим. БЕЛТА) и высоко отзывается о тех шагах, которые сделаны в Кыргызстане по дальнейшему развитию государства, как внутреннему, так и внешних связей", - сказал министр иностранных дел Беларуси.

Владимир Макей отметил, что в настоящее время ситуация в регионе Центральной Азии складывается намного лучше, чем некоторое время назад. "В силу разных обстоятельств. И мы рады, что взаимодействие между центральноазиатскими государствами развивается очень активно и есть желание урегулировать спорные вопросы, которые существовали в прошлом. Это очень важно, потому что это будет способствовать стабильности, спокойствию и большей безопасности в регионе", - заявил глава белорусского МИД.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, министр констатировал, что его динамика в нынешнем году после существенного роста по итогам 2017 года несколько снизилась. "Но надеемся, что в любом случае мы 100-миллионную цифру в товарообороте преодолеем в этом году. На заседании межправкомииссии приняты решения, которые позволят вывести наше сотрудничество на более высокий уровень. Белорусская сторона настроена на это", - заверил Владимир Макей.

Он поздравил Чингиза Айдарбекова с недавним назначением на должность министра иностранных дел, пожелав всего самого доброго, и поблагодарил за инициативу провести встречу: "Это хорошая возможность и познакомиться, и обсудить вопросы, которые являются актуальными для нашего двустороннего сотрудничества".

Белорусский министр выразил надежду, что у него с кыргызским коллегой сложатся такие же искренние и конструктивные личные отношения, как и с предшественником Чингиза Айдарбекова на этом посту. "Мы обсуждали все вопросы абсолютно открыто, откровенно, понимая, что только такой подход позволит нам решать какие-то, может быть, проблемные вопросы, которые могут еще иметь место", - отметил Владимир Макей.

В свою очередь министр иностранных дел Кыргызстана с удовлетворением констатировал, что кыргызско-белорусские отношения динамично развиваются по широкому кругу вопросов, в том числе в политико-дипломатической сфере, экономике, культурно-гуманитарной области. Он отметил, что в нынешнем году, который ознаменован 25-летием с момента установления дипотношений, прошло много мероприятий и встреч на различных уровнях.

Состоявшееся недавно очередное заседание межправкомиссии Чингиз Айдарбеков назвал очень успешным. На нем были обсуждены актуальные и перспективные вопросы, в частности, по созданию совместных предприятий по производству техники, поставкам различной продукции. "У нас в прошлом году был зафиксирован хороший рост товарооборота. В этом году наблюдается некоторое снижение, но есть надежда, что до конца года мы выйдем на те же параметры, что и в прошлом году, и совместными усилиями этот процесс еще вперед продвинем", - сказал глава МИД Кыргызстана.

В начале встречи он предложил наметить конкретные пути по активизации дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.-0-