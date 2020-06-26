Главы МИД Беларуси и Латвии обсудили сотрудничество в преодолении последствий пандемии

26 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Главы МИД Беларуси и Латвии обсудили международное сотрудничество в преодолении последствий пандемии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"По инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгаром Ринкевичем, - рассказали в пресс-службе. - Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику противодействия коронавирусной инфекции в Беларуси и Латвии и меры по укреплению международного сотрудничества в преодолении последствий пандемии".

По просьбе латвийской стороны Владимир Макей прокомментировал текущую ситуацию, связанную с проведением президентской кампании в Беларуси.

Министры иностранных дел обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие Беларуси и ЕС, включая инициативу "Восточное партнерство".

Стороны договорились о поддержании оперативных контактов.-0-