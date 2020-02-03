Главы МИД Беларуси и Литвы проводят встречу в Рымдюнах

3 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Министры иностранных дел Беларуси и Литвы Владимир Макей и Линас Линкявичюс проводят сегодня встречу в агрогородке Рымдюны Островецкого района Гродненской области. С этого мероприятия начался двухдневный визит главы литовского внешнеполитического ведомства в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Линас Линкявичюс пересек границу на автомобиле и прибыл в Рымдюны, где его ожидал Владимир Макей. Не случайно местом встречи министров двух стран выбран этот небольшой агрогородок - его можно считать образцовым примером добрососедства, дружественного проживания белорусов и этнических литовцев.

За свою долгую историю, до того, как стать частью Беларуси, Рымдюны находились в составе таких государств, как Россия, Польша, Германия, Литва, поэтому здесь проживают люди разных национальностей. Многоязычие и поликультурность стали отличительной чертой региона.

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