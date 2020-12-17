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Политика
17 декабря 2020, 18:13

Главы МИД Беларуси и Молдовы обсудили взаимодействие на международных площадках

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе молдавской стороны 17 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия Беларуси и Молдовы на международных площадках", - отмечается в сообщении.

По итогам встречи были намечены шаги по дальнейшему развитию белорусско-молдавского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Собеседники также обменялись информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению COVID-19.-0-

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