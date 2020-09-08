Макей и глава МИД Нидерландов обсудили ситуацию в Беларуси и посреднические инициативы разных стран

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с главой МИД Королевства Нидерландов Стефом Блоком. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Как проинформировали в МИД, по просьбе нидерландской стороны Владимир Макей проинформировал о поствыборной ситуации в стране и перспективах ее развития, а также о позиции Беларуси относительно посреднических инициатив различных региональных организаций и государств.

Как сообщалось, ранее Владимир Макей провел телефонные разговоры также с руководством внешнеполитических ведомств Канады, Великобритании, Италии, США, Эстонии, Испании, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Латвии.-0-