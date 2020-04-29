Главы МИД Беларуси и Норвегии обсудили двустороннее сотрудничество и взаимодействие в ООН

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время телефонного разговора обсудил с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие в международных организациях, в особенности в ООН. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Руководители внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили регулярный характер диалога по линии МИД, обсудили новые возможности, которые открываются для торгово-экономического взаимодействия двух стран, и пути преодоления совместных вызовов, с которыми столкнулся норвежский и белорусский бизнес", - рассказали в министерстве. Дипломаты также подчеркнули важность совместных усилий по борьбе с пандемией COVID-19.

В настоящее время Беларуси и Норвегия готовят несколько проектов двусторонних соглашений. С учетом этого Владимир Макей и Ине Эриксен Сорейде уделили внимание теме развития договорно-правовой базы сотрудничества, добавили в пресс-службе МИД.-0-