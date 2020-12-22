Главы МИД Беларуси и Швейцарии обсудили развитие конструктивного диалога

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 22 декабря провел телефонный разговор с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Во время разговора обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога между Беларусью и Швейцарией", - рассказали в пресс-службе.

Руководитель Министерства иностранных дел Беларуси подчеркнул бесперспективный и разрушительный характер санкций как инструмента внешней политики в сегодняшнем взаимозависимом мире. Кроме того, был подтвержден значительный потенциал равноправного и прагматичного сотрудничества обеих стран.-0-