Главы МИД Беларуси и Турции обсудили развитие сотрудничества

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили развитие белорусско-турецкого сотрудничества, включая экономическую сферу и взаимодействие по консульской тематике.

Глава МИД Беларуси поздравил Мевлюта Чавушоглу с национальным праздником Турции - Днем Республики. Стороны отметили взаимное стремление к дальнейшему укреплению двустороннего диалога на различных уровнях.-0-