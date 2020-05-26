Главы МИД ОДКБ призвали сберечь историческую правду об освобождении мира от нацизма

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы МИД Организации Договора о коллективной безопасности призвали сберечь историческую правду об освобождении мира от нацизма. Об этом говорится в специальном заявлении, принятом на состоявшемся в формате видеоконференции заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приняли специальное заявление в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, - сообщил по итогам заседания министр иностранных дел России Сергей Лавров. - В целях недопущения подобных катастроф в будущем призвали мировое сообщество к солидарным действиям, направленным на сбережение исторической правды о борьбе за освобождение мира от нацизма, пресечение попыток оскорбить память павших, осуждение любых форм идеологии ненависти, экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве".-0-