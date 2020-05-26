Главы МИД ОДКБ рассматривают меры по развитию биологической безопасности

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар- БЕЛТА/. Совет министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности сегодня рассматривает меры по развитию биологической безопасности. В мероприятии по видеосвязи участвует глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием, которое оказывает влияние на всю систему международных отношений, стало вызовом и для каждого государства, и для международных структур, - сказал председательствующий на заседании министр иностранных дел России Сергей Лавров. - Нам предстоит внимательно проанализировать, какие выводы необходимо сделать применительно к деятельности нашей организации. Понятно, что востребован потенциал ОДКБ для реагирования на такого рода угрозы в интересах обеспечения здоровья и благополучия граждан наших стран. Поэтому мы предложили сегодня рассмотреть первоочередные меры по развитию сотрудничества в области биологической безопасности".

Сергей Лавров отметил, что министерское заседание ОДКБ впервые проходит в формате видеоконференции. "Конечно, такая форма не может заменить живого общения, но это нам наверняка не помешает поработать, как всегда, дружно и эффективно", - подчеркнул он.

В повестку дня заседания включены вопросы о состоянии и перспективах развития международной и региональной обстановки и ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ, о сотрудничестве ОДКБ с СНГ и ШОС. Отдельное внимание участники мероприятия намерены уделить взаимодействию государств - членов ОДКБ на международных площадках, развитию миротворческого потенциала организации, институту наблюдателя и партнера ОДКБ, а также совместному противодействию современным вызовам и угрозам безопасности.

По итогам заседания планируется принятие ряда совместных заявлений, в частности по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, о подтверждении приверженности целям и принципам Устава ООН.

Кроме того, по предложению армянской стороны в повестку дня включен дополнительный пункт о заявлении СМИД ОДКБ в поддержку призыва генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня в связи с пандемией COVID-19.-0-

Фото Оксаны Манчук