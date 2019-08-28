Главы МИД ОДКБ встретятся 27 сентября в Нью-Йорке

28 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министры иностранных дел государств ОДКБ проведут рабочую встречу 27 сентября в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Ход подготовки к ней обсуждался сегодня на заседании Постоянного совета организации, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Были рассмотрены также проекты повесток дня предстоящих сессии Совета коллективной безопасности и совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности. "Работа над указанными документами продолжится на следующем заседании Постсовета ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.

Кроме того, Постоянный совет обсудил проекты политических заявлений, которые касаются 80-летия начала Второй мировой войны, ситуации в Афганистане, стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обеспечения всеобъемлющей стабильности в мире и борьбы с героизацией нацизма. "Планируется продолжить рассмотрение вышеперечисленных проектов заявлений на очередном заседании Постоянного совета ОДКБ", - добавил Владимир Зайнетдинов.-0-