Главы МИД ОДКБ высказались за формирование более справедливого и демократического мироустройства

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы МИД Организации Договора о коллективной безопасности высказались за формирование более справедливого и демократического мироустройства. Об этом сообщил журналистам по итогам состоявшегося сегодня в формате видеоконференции заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передает корреспондент БЕЛТА.

"С совпадающих позиций мы сверились по широкому спектру актуальных глобальных и региональных сюжетов, - сказал Сергей Лавров. - Высказались в поддержку формирования более справедливого и демократического мироустройства, основанного на общепризнанных нормах международного права. Приняли совместное заявление, в котором подтвердили приверженность ОДКБ целям и принципам Устава ООН".

Главы МИД ОДКБ приняли также заявление в поддержку инициативы генерального секретаря ООН о всеобъемлющем прекращении огня в период пандемии COVID-19.-0-