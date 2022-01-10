Главы МИД России и Китая с единых позиций оценили события в Казахстане

10 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы МИД России и Катая заявили об обеспокоенности вмешательством внешних сил в события в Казахстане. Об этом говорится в сообщении для СМИ российского внешнеполитического ведомства по итогам состоявшегося сегодня телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел КНР Ван И, сообщает БЕЛТА.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подвели итоги развития двусторонних отношений в прошедшем году, обсудили ход подготовки визита президента России Владимира Путина в Китай в феврале, - говорится в сообщении. - Основное внимание было уделено ситуации в Республике Казахстан. С обеих сторон выражена твердая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране. Министры были едины в оценке событий в Казахстане, подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов".

Главы МИД отметили, что решительные действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева были своевременными и соразмерными масштабу угрозы, с которой столкнулась республика. "Ван И позитивно оценил предпринятые по линии ОДКБ меры в ответ на обращение руководства Казахстана в целях содействия нормализации обстановки в стране, - подчеркивается в сообщении. - Министры отметили также роль ШОС в обеспечении безопасности в Евразии, включая Центрально-Азиатский регион".

"Сергей Лавров и Ван И высказали уверенность в том, что в Казахстан вернутся мир и спокойствие. Условились поддерживать тесные контакты по этому и другим актуальным международным вопросам", - добавили в МИД РФ.

Российский министр также информировал китайского коллегу о начавшихся в Женеве переговорах делегаций России и США по вопросу о гарантиях безопасности в Европе и о предстоящих обсуждениях этой темы в формате Россия - НАТО. Условлено поддерживать тесные контакты и проводить обмен мнениями и оценками по всем аспектам глобальной и региональной стабильности.-0-