Главы МИД СНГ приняли совместное заявление об укреплении роли международного права

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министрами иностранных дел стран СНГ принято совместное заявление об укреплении роли международного права. Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ.

В совместном заявлении подтверждается, что принцип суверенного равенства является одним из ключевых для обеспечения стабильности международных отношений.

Главы внешнеполитических ведомств считают недопустимым использование отдельными государствами мер экономического давления либо принуждения в отношении других государств и вновь подтверждают важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

В документе содержится призыв продолжать совместную работу по укреплению действующей системы договоренностей по разоружению, нераспространению и контролю над вооружениями. Кроме того, отмечается необходимость объединения усилий и комплексного подхода для предупреждения терроризма и борьбы с ним в соответствии с международным правом, выражается готовность активизировать взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество в сфере защиты прав человека.

Совместное заявление принято 18 марта в рабочем порядке. Подписи под документом поставили министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана -0-