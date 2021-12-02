Главы МИД стран ОДКБ обсудили совместное противодействие негативным тенденциям в регионе

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Стокгольме принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Мероприятие состоялось на площадке заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Министры иностранных дел обсудили координацию действий в ОБСЕ, совместные усилия по противодействию негативным тенденциям и навязыванию отдельными странами неприемлемой повестки.

Как сообщалось, глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей находится с визитом в Швеции. Там он 2-3 декабря принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Во время визита у Владимира Макея запланированы также двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел ряда зарубежных государств, руководством ОБСЕ.-0-