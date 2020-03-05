Главы ОДКБ вскоре определят страны для получения статусов партнера и наблюдателя организации

5 марта, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Главам государств Организации Договора о коллективной безопасности в скором времени предстоит определить страны, которые смогут получить статусы партнера и наблюдателя при ОДКБ. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

По инициативе Беларуси, принято решения о юридическом оформлении статуса партнера организации, а также наблюдателя при ОДКБ. "Решение принято, оно ратифицировано практически всеми государствами ОДКБ, остался Таджикистан, тем не менее оно считается вступившим в силу", - сказал Станислав Зась. Теперь будет вестись конкретная работа с теми государствами, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на получение этих статусов. "Надо определяться со странами и выстраивать конкретную работу, формировать пояс добрососедства вокруг нашего военно-политического блока", - отметил генсекретарь.

По его словам, пока преждевременно называть конкретные страны, так как их выбирают и утверждают главы государств ОДКБ. "Должны пройти определенные этапы, - заметил Станислав Зась. - Но поверьте, есть государства и международные организации, которые желали бы получить статус наблюдателя или партнера ОДКБ".

Юридически решение о создании институтов партнерства и наблюдателей в ОДКБ было принято главами государств организации на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2018 года. В соответствии с ним статус партнера ОДКБ может получить государство или международная организация, разделяющие цели и принципы ОДКБ, желающие установить и развивать с организацией отношения взаимовыгодного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес с принятием обязательств по участию в практических мероприятиях ОДКБ. В свою очередь наблюдатель при ОДКБ - это государство или международная организация, заинтересованные в изучении открытой нормативно-правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств по участию в практических мероприятиях организации.

Касаясь в целом темы международного сотрудничества, Станислав Зась положительно охарактеризовал взаимоотношения со структурами ООН. "Это и борьба с терроризмом, и миротворчество, другие направления деятельности, - добавил он. - Мы серьезно продвинулись во взаимодействии с Организацией Объединенных Наций по вовлечению нашего миротворческого потенциала и его включению в миссии ООН".

"Хорошие отношения сложились у нас с ОБСЕ (в мае намечена встреча с генсеком ОБСЕ), - продолжил Станислав Зась. - Отношения с СНГ, ШОС партнерские, серьезные. С НАТО пока отношения никак не складываются, хотя соответствующие сигналы, готовность мы обозначаем и считаем важным налаживание диалога и с этим военно-политическим блоком".

Генеральный секретарь обратил внимание на информированность главы белорусского государства о процессах, которые идут в ОДКБ. "Беларусь вовлечена очень плотно в деятельность ОДКБ, ощущается поддержка во всех шагах, которые направлены на укрепление этой организации, повышение эффективности ее работы в интересах всех стран", - сказал он.-0-