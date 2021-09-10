Главы правительств Беларуси и России подписали документы об углублении интеграции

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин подписали постановление Совета Министров Союзного государства об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание документа состоялось по итогам заседания Совета Министров СГ в Минске.

Кроме того, главы правительств подписали совместное заявление о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.-0-