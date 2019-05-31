Главы правительств стран СНГ подписали в Ашхабаде пакет документов о сотрудничестве

31 мая, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Пакет документов о развитии сотрудничества подписан по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде (Туркменистан), передает корреспондент БЕЛТА.

Подписано cоглашение о взаимодействии таможенных органов стран Содружества в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Принятие соглашения должно обеспечить дальнейшее укрепление и развитие таможенного сотрудничества на пространстве СНГ, создать правовые основания для обмена между таможенными органами практически важной информацией. Ее использование в системах управления рисками обеспечит надлежащий уровень защиты таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности во взаимной торговле стран СНГ. Кроме того, признано утратившим силу решение Совета глав правительств СНГ от 28 сентября 2001 года о правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, так как их положения по сближению подходов в этой сфере в целом реализованы. Подписаны протоколы, регламентирующие расширение сотрудничества государств СНГ в области таможенного оформления и контроля товаров, их транзита через территории стран Содружества.

Главы правительств обсудили подготовку проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года. В будущем году истекает срок действия межгоспрограммы на период до 2020 года, реализация которой позволила сформировать нормативно-методическую базу, инфраструктуру инновационной деятельности, национальные структуры инновационного развития. Принято решение о разработке нового проекта межгоспрограммы, который будет нацелен на дальнейшее выполнение задач по эффективному построению межгосударственного инновационного пространства в СНГ.

Подписано соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств - участников СНГ. Принятие документа будет способствовать развитию и укреплению общего научного пространства Содружества, повышению уровня конкурентоспособности научной сферы стран СНГ на мировом рынке, координации деятельности в области фундаментальных исследований для развития экономического потенциала государств-участников.

Подписано соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в области музейного дела. В основу документа положены нормы, определяющие сохранность и своевременный возврат музейных предметов, реализацию совместных выставочных проектов и научных программ, сотрудничество в переподготовке и повышении квалификации музейных работников, обмен опытом по внедрению современных технологий в организации выставок, а также в области хранения, реставрации и консервации музейных предметов, изготовление и обмен их электронными копиями.

Принято решение назначить полковника Жаната Сайполдаева (Казахстан) первым заместителем руководителя Антитеррористического центра государств - участников СНГ.-0-