Главы стран СНГ готовят заявление о сотрудничестве в обеспечении международной информбезопасности

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идет подготовка совместного заявления глав государств СНГ о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Беларусь поддержала инициированный российской стороной проект заявления. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое проходило в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства считает, что вопрос обеспечения информационной безопасности приобретает особую актуальность с учетом нового этапа в развитии информационно-коммуникационных технологий в условиях противодействия распространению пандемии и ускоренного перевода целых направлений жизнедеятельности в онлайн-формат.

В СНГ уже есть серьезная правовая основа для расширения межгосударственного цифрового сотрудничества: соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения информационной безопасности 2013 года и стратегия обеспечения информационной безопасности 2019 года.

"Предлагаю подумать над активизацией практического взаимодействия наших стран. В этой связи нами поддерживается инициированный российской стороной проект заявления глав государств - участников СНГ о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Принятие такого заявления будет способствовать укреплению и повышению эффективности сотрудничества как на площадке СНГ, так и в других многосторонних форматах. Полагаю, что Содружество могло бы стать хорошим примером реализации озвученной Президентом Республики Беларусь инициативы о "поясе цифрового добрососедства" на региональном уровне", - подчеркнул Владимир Макей.-0-

Фото Максима Гучека