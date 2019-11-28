Голос ОДКБ должен громче звучать с трибун международных организаций - Зась

В столице Кыргызстана Бишкеке завершилось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидеры стран подробно обсудили различные аспекты проблем международной и региональной безопасности, приняли ряд решений, направленных на дальнейшее совершенствование и повышение эффективности в работе организации. В мероприятиях саммита с белорусской стороны принимал участие и государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась, который буквально через месяц займет пост генерального секретаря ОДКБ. В интервью БЕЛТА и ТАСС он рассказал о своем отношении к новой должности и приоритетных задачах.

- Станислав Васильевич, ранее сообщалось, что ваша кандидатура была согласована на должность генерального секретаря ОДКБ. В каком качестве вы присутствовали сегодня на заседании Совета коллективной безопасности?

- Не только согласована, но и утверждена соответствующим решением Совета коллективной безопасности, которое вступило в силу 31 июля текущего года. В соответствии с этим документом трехлетний срок моих полномочий начнется с 1 января 2020 года. Поэтому по традиционному формату подобных мероприятий участвовал в прошедшем заседании в качестве члена Комитета секретарей советов безопасности.

- Почему президенты пригласили вас участвовать в заседании Совета коллективной безопасности в узком составе?

- В соответствии с уже утвержденным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ мне предстоит вступить в должность генерального секретаря организации с 1 января следующего года, практически через месяц. Как правило, генсек участвует в узком составе СКБ. Видимо, поэтому главы государств сочли целесообразным мое присутствие, за что я очень признателен.

Расцениваю это как подтверждение оказанного высокого доверия и общей нацеленности на то, чтобы новое высшее административное должностное лицо ОДКБ включилось в работу без "раскачки". А для этого нет ничего полезнее личного присутствия при сверке президентами позиций, непосредственно затрагивающих актуальные вопросы коллективной безопасности и функционирования организации.

- Процесс вашего назначения на должность генерального секретаря ОДКБ занял почти год и активно обсуждался в СМИ. Оценки были противоречивые. Является ли это следствием межгосударственных противоречий, которые в дальнейшем осложнят вашу работу?

- Действительно, много было слухов и спекуляций. Хочу сразу развеять интригу - назначение генсека - вопрос, конечно, важный, но не судьбоносный в масштабах шести государств, входящих в организацию. Надо четко представлять: кто бы ни находился у руля Секретариата ОДКБ, организация будет действовать в русле Устава и совместных решений глав входящих в нее стран. Такой алгоритм исключает извлечение односторонних преимуществ, в том числе и от уровня замещаемых должностей.

Почему возникла задержка? Все предельно просто. Указанная должность впервые была замещена на ротационной основе в мае 2017 года представителем Армении, который служил в этом качестве до 2 ноября 2018 года. Естественно, что нюансы ее перехода следующей по очереди стране в случае внезапного прекращения полномочий предыдущего генсека определены не были. Возникли неизбежные процедурные разночтения, которые нельзя отождествлять с межгосударственными противоречиями.

Поэтому никаких помех для работы представителя Беларуси в качестве генерального секретаря ОДКБ не может быть в принципе.

Скажу больше, эта ситуация позволяет сделать несколько важных выводов. Во-первых, все воочию смогли убедиться, что каждое государство имеет в организации возможность выразить свою точку зрения и ее отстаивать. Во-вторых, в любых ситуациях, даже при определенной разнице во взглядах, главы входящих в ОДКБ государств всегда находят возможность достижения консенсуса. На мой взгляд, именно такие черты наиболее полно характеризуют жизнеспособность организации.

- Когда обсуждалось ваше назначение, звучали мнения, что должность генерального секретаря ОДКБ является технической. Согласны ли вы с таким подходом?

- О месте и роли служащих любых международных организаций можно очень долго рассуждать, спорить, но так и не прийти к единому мнению. Я с уверенностью скажу лишь одно - на технические должности двух-, трехзвездных генералов, имеющих значительный опыт военной и государственной службы, не назначают. В Беларуси никогда не прибегали к формальному подходу, участвуя в деятельности межгосударственных структур и организаций. В полной мере это касается подбора кадров.

Да и такие занятые люди, как главы государств, обычно не тратят свое время на встречи с кандидатами на технические должности. Тем более не ставят личную подпись на документе о назначении.

Что касается непосредственно ОДКБ, то как можно считать технической должность, обязывающую человека при исполнении своих функций реализовывать общую политическую линию всех государств - членов организации и в равной мере выражать их интересы? Ведь эти обязанности включают и представление организации в отношениях с другими государствами, международными структурами, журналистами. Это уже по определению сфера высокой дипломатии. К этому следует добавить руководство коллективом постоянно действующего рабочего органа, в режиме нон-стоп осуществляющего всестороннее обеспечение деятельности СКБ, всех консультативных и исполнительных органов, а также Постоянного совета организации. Ведь от того, насколько качественно и профессионально организована проработка проектов документов, в конечном итоге зависят соответствующие политические решения, принимаемые на уровне глав шести государств, и их реализация. Огромное поле для инициативы лежит в плоскости подготовки предложений, направленных на достижение целей и задач организации.

Думаю, очевидно, что должность генерального секретаря ОДКБ имеет важно, прежде всего политическое значение.

- Какие задачи вы видите в числе приоритетных на новом месте работы?

- Для меня принятие поста генерального секретаря ОДКБ - огромная честь и не меньшая ответственность. Планирую сосредоточить усилия на том, чтобы ОДКБ могла служить своим государствам-членам и их народам еще более эффективно, оставаясь верной принципам Устава.

Первостепенное значение придаю реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года, а также приоритетов государств, председательствующих в уставных органах.

Буду всемерно содействовать наращиванию союзнических отношений во внешнеполитической, военной, военно-технической областях.

Особое внимание намереваюсь уделять объединению и координации усилий в борьбе с международным терроризмом, другими современными трансграничными угрозами.

Хочу, чтобы за три года моей каденции голос ОДКБ громче зазвучал с трибун международных организаций: ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС. Уверен, что есть возможность более качественно использовать участие во многих мероприятиях, которые проводятся в формате ООН и ОБСЕ, чтобы доносить согласованную позицию государств - членов ОДКБ до мирового сообщества.

Если резюмировать, вижу свою основную задачу в том, чтобы честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, руководствуясь исключительно интересами обеспечения коллективной безопасности.

Не сомневаюсь, что и сейчас, и в дальнейшем организация будет в состоянии обеспечить гарантированный ответ на любые попытки дестабилизировать ситуацию, нарушить мир и безопасность в зоне ее ответственности.

Владимир МАТВЕЕВ,

БЕЛТА.-0-