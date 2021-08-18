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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 19-20 августа посетит с рабочим визитом Кыргызстан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.Во время визита премьер-министр примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составе, которое пройдет в очном формате в Чолпон-Ате. По данным пресс-службы ЕЭК, главы правительств государств ЕАЭС рассмотрят перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах, вопрос сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин, вопросы государственных (муниципальных) закупок, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов в 2020 году. Планируется также обсудить меры страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран союза.Межправсовет рассмотрит вопросы формирования рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС, создания Евразийской (региональной) организации по аккредитации в области оценки соответствия, планы мероприятий (дорожные карты) по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2021-2023 годы, по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС. Предполагается подписание меморандума о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта ЕАЭС.Также запланирована встреча глав делегаций - участников заседания Евразийского межправительственного совета с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.Кроме того, Роман Головченко во время визита в Кыргызстан проведет рабочую встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.-0-