Головченко 4 декабря примет участие в заседании Евразийского межправсовета

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 4 декабря примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в формате видеоконференции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Повестка заседания включает 9 вопросов.

Главы правительств обсудят стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года, перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза, которые нужно устранить в 2021-2022 годах, подготовку изменений в технический регламент "О безопасности пищевой продукции", а также ход работы над правилами определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок.

Будет рассмотрен вопрос перемещения лома и отходов черных и цветных металлов с территории Казахстана железнодорожным транспортом в другие страны союза. В повестку включено обсуждение плана мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства в Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, главы правительств рассмотрят вопрос о представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета ЕЭК от Кыргызской Республики.-0-