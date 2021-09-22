Головченко: Беларусь и Молдова достигли высоких результатов сотрудничества на различных уровнях

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Молдова достигли высоких результатов сотрудничества на различных уровнях. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Беларуси Виктором Сорочаном, который завершает дипломатическую миссию в республике, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Сорочан и Роман Головченко

"Повод для встречи - это завершение вашей дипломатической миссии в Беларуси. Завершение одного этапа - всегда начало другого. Думаю, у вас присутствуют гордость и удовлетворение за все четыре года, которые вы проработали в нашей стране. При вашем личном участии поддерживались контакты, реализовывались экономические проекты, осуществлялось конструктивное взаимодействие Беларуси и Молдовы в экономической, культурной, гуманитарной сферах. Мы достигли высоких результатов, хорошей динамики контактов, в том числе на высшем и высоком уровне", - подчеркнул Роман Головченко.

По его словам, визит Президента Беларуси в Молдову, который состоялся в 2018 году, придал существенный импульс развитию отношений между двумя странами. Совсем недавно Беларусь с визитом посетила председатель парламента Молдовы.

"Молдова, по крайней мере до последнего времени, активно проявляла заинтересованность в развитии экономического сотрудничества со странами ЕАЭС, получила статус государственного наблюдателя. Надеемся, что этот курс будет сохранен и новым правительством вашей страны, и новым составом парламента. По нашей оценке, это выгодно в первую очередь для экономики Молдовы и для ее народа", - сказал Роман Головченко.

Среди положительных результатов двустороннего сотрудничества премьер-министр также отметил открытие прямого авиационного сообщения между Минском и Кишиневом, перевод грузоперевозок между странами на безразрешительную основу, многочисленные культурные мероприятия.

"Уверен, что вы завершаете свою работу на подъеме. Надеемся, что тот ритм, тот темп отношений, который был набран в годы вашей каденции в Беларуси, будет сохранен вашим приемником, властями Молдовы. Мы уверены, что это отвечает интересам обоих государств. Мы с оптимизмом смотрим в будущее наших двусторонних отношений", - подытожил Роман Головченко.

В январе - июле 2021 года товарооборот между Беларусью и Молдовой составил $123,1 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 15%, экспорт - $86,3 млн (рост на 30,8%), импорт - $36,8 млн (снижение на 10,2%). Сальдо положительное - $49,5 млн. Основными позициями белорусского экспорта стали специфические товары (нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, троллейбусы, стекловолокно), молочные продукты, лекарственные средства, плиты и пленки из пластмасс, лесоматериалы продольно-распиленные, плиты древесно-волокнистые, стекло.

Основу импорта товаров из Молдовы составили вина виноградные натуральные, крепкие спиртные напитки, кукуруза, свежие фрукты, приборы и устройства для автоматического регулирования и управления, ковры и напольные покрытия, овощи и фрукты консервированные, гипс, прутки из нелегированной стали, лекарственные средства.

В Молдове действует более 60 представительств, дочерних предприятий, субъектов ТПС и дистрибьюторов белорусских предприятий, в том числе создано три сборочных производства (троллейбусы "Белкоммунмаш", садово- виноградарские тракторы Сморгонского агрегатного завода, тракторы малой и средней мощности Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов). B Беларуси действует 23 предприятия с молдавским капиталом, в том числе 7 совместных и 16 иностранных организаций.-0-

Виктор Сорочан