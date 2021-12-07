Головченко: Беларусь и Россия вместе могут противостоять любому внешнему давлению

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия вместе могут противостоять любому внешнему давлению. Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь находится под беспрецедентным давлением со стороны коллективного Запада. Не только Беларусь, но и Российская Федерация", - сказал Роман Головченко. - Уверен: наши оппоненты не добьются целей, которые они преследуют. В первую очередь потому, что это происходит вопреки интересам белорусского народа. Во-вторых, мы чувствуем за своими плечами, спиной помощь нашего союзника - Российской Федерации. Нет никаких сомнений, что вместе мы в состоянии выдержать любое давление".

Роман Головченко

Премьер-министр отметил: противостоять внешнему давлению непросто. "Сегодня как никогда важны сплоченность, принципиальность и готовность отстаивать общие экономические интересы", - подчеркнул Роман Головченко. По его словам, Беларусь и Россия это делают как на макроуровне в рамках реализации союзных программ по углублению экономической интеграции, так и на микроуровне - при торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

"Развитие сотрудничества с российскими регионами - один из приоритетов внешней политики Беларуси. Это основа эффективного торгово-экономического взаимодействия и укрепления братских отношений между странами", - акцентировал внимание премьер-министр.

Роман Головченко добавил, что Башкортостан - один из основных торговых партнеров в Российской Федерации. "Регион обладает развитым промышленным, научно-техническим, аграрным потенциалом. Ваш визит будет результативным и поможет продвинуть вперед наши отношения, так как их потенциал далеко не раскрыт. Это видно и по цифрам взаимной торговли", - сказал он.

Для интенсификации сотрудничества премьер-министр предложил рассмотреть такие направления, как расширение кооперационного сотрудничества в области производства специальной и грузовой техники, взаимодействие в сфере АПК и участие в модернизации агропромышленного комплекса Башкортостана. "Белорусские аграрии готовы поделиться и реализовать отработанные решения по возведению молочно-товарных комплексов, овощехранилищ", - добавил он.

Глава правительства также предложил расширить взаимодействие в сфере нефтехимии. "Еще одно направление - сфера строительства. Эту тему мы обсуждаем с руководством каждого российского региона. Благо для этого имеются как хорошие перспективы, так и опыт работы белорусских строителей в российских регионах", - отметил Роман Головченко. В том числе Беларусь готова обсуждать развитие, ремонт и строительство дорог и других объектов транспортной инфраструктуры.

Совместный товарооборот с Башкортостаном в прошлом году составил почти $427 млн, а за январь - сентябрь этого года - $280,5 млн. Беларусь экспортировала товаров на сумму около $128 млн в 2020-м и $111 млн - за 9 месяцев 2021-го. Наилучшие показатели взаимной торговли были в 2018 году - $734,8 млн.

В основе белорусского экспорта в Башкортостан - холодильники, морозильники и холодильное оборудование, плиты, листы и пленки из пластмасс, специфические товары, сыры и творог. За 9 месяцев этого года существенно увеличились поставки древесно-волокнистых плит (почти в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), пультов, столов и панелей для электрической аппаратуры (в 10 раз).

В Башкортостане работают сборочные производства тракторов МТЗ, комбайнов "Гомсельмаш" и "Лидсельмаш", техники "Бобруйскагромаш", троллейбусов из машинокомлектов МАЗ. В республике зарегистрированы 14 предприятий, созданных при участии белорусского капитала.-0-

Фото Андрея Покумейко