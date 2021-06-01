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01 июня 2021, 13:52

Головченко: Беларусь и Россия выстраивают новую модель отношений в едином экономическом пространстве, но не в ущерб суверенитету

Фото из архива
Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия выстраивают новую модель отношений в рамках единого экономического пространства. Но при этом речь ни в коем случае не идет об ущербе политическому или экономическому суверенитету. Это отметил премьер-министр Роман Головченко сегодня по итогам состоявшегося у Президента Беларуси Александра Лукашенко совещания, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко рассказал, что "были рассмотрены два крупных блока вопросов: по экономической интеграции Беларуси и России, по обеспечению устойчивой работы экономики в условиях как экономических санкций со стороны Запада, так и озвученных угроз введения дополнительных санкций в отношении субъектов хозяйствования Беларуси и некоторых физических лиц".

"Что касается интеграционной работы, правительство проинформировало о фактических итогах контактов с российскими коллегами, итогах переговорной работы, которая ушла в активную жизнь, наверное, с осени прошлого года, - продолжил Роман Головченко. - И сейчас фактически мы выходим на финишную по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России. В целом эти подходы поддержаны, и нам осталось дошлифовать немного вопросов с тем, чтобы в течение лета, не позднее лета завершить всю работу и внести главам государств подготовленные решения по этому поводу".

"Еще раз повторю, чтобы снять какие-то там инсинуации, мы сегодня об этом говорили: в принципе не идет речь о каком-то ущербе политическому или экономическому суверенитету Республики Беларусь, обратил внимание руководитель белорусского правительства. - Мы выстраиваем новую модель отношений, выстраиваем ее в рамках единого экономического пространства для того, чтобы не просто создать равные условия, а для того, чтобы в принципе создать некие новые модели экономики с тем, чтобы они развивались достаточно синхронно. Так как мы находимся в Союзном государстве, мы тесно переплетены, и экономические модели, и концепция развития экономики должны быть схожими", - резюмировал он.-0-

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