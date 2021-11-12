Головченко: Беларусь всегда выступала за развитие СНГ и нацелена на развитие региональной интеграции

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда выступала за развитие СНГ и нацелена на развитие региональной интеграции. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое проходит сегодня в формате видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чуть более полутора месяцев остается до завершения республикой Беларусь такой важной и ответственной миссии, как председательство в органах Содружества Независимых Государств. Мы всегда выступали за развитие Содружества как полноценной международной организации и были нацелены на развитие региональной интеграции. Мы осуществляли председательство на принципах преемственности, оно было направлено на реализацию долгосрочных элементов стратегии развития нашего образования в различных областях", - отметил премьер-министр. Он сообщил, что в течение этого года белорусская сторона последовательно реализовывала положения концепции и мероприятия плана председательства, адаптируя их выполнение под новые и возникающие реалии и тенденции.

"Органы Содружества сохраняют позитивную динамику взаимодействия и придерживаются согласованных и сформированных планов. Под эгидой белорусского председательства успешно проведены запланированные заседания уставных органов СНГ, а принимаемые меры в интеграционном формате в совокупности с усилиями государств на национальном уровне позволили обеспечить за 8 месяцев 2021 года в СНГ рост важнейших макроэкономических показателей по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Так, прирост производства продукции промышленности составил 4,3%, перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) - 5,2%, оборота розничной торговли - 8,5%. За 7 месяцев текущего года стоимостной объем взаимной торговли товарами возрос более чем на четверть", - отметил Роман Головченко. При этом глава белорусского правительства обратил внимание, что следует учитывать, что "приведенная динамика показана по сравнению с просевшими показателями прошлого года". "Но тем не менее позитивная тенденция налицо и сейчас очень важно ее поддерживать и развивать. Особенно это актуально в условиях высоких инфляционных рисков, обусловленных ростом цен на сырье и дефицитом отдельной группы высокотехнологичных товаров", - подчеркнул он.-0-

Головченко: в зоне особого внимания СНГ должен находиться поиск опорных точек развития интеграции